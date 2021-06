Britney Spears à cœur ouvert : les révélations les plus fracassantes de l’audience concernant sa tutelle

Protocole COVID : durant la pandémie de coronavirus, Britney affirme qu'elle n'a pas eu le droit de bénéficier de soins de bien-être tels que des massages, de l'acupuncture et des services de coiffure et de manucure. Elle s'est demandé pourquoi ses femmes de ménage arboraient différentes couleurs de vernis toutes les semaines et pourquoi sa mère pouvait se rendre dans un spa en Louisiane.

Le sentiment d'être "exposée" : d'après Britney, elle doit suivre une thérapie deux jours par semaine dans "un endroit des plus exposés" à Westlake, en Californie. Elle a critiqué le fait que les gens qui l'entourent l'ont forcée à se rendre dans un endroit où les paparazzis sont toujours présents et prêts à la prendre en photo.

Les dangers de la tutelle : durant sa déclaration, Britney a dit à la juge qu'elle n'était qu'une personne parmi les milliers de gens victimes de mesures de tutelle "abusives". D'après la chanteuse, avoir le pouvoir de s'exprimer en public est précieux. "J'aimerais pouvoir rester au téléphone avec vous pour toujours", a-t-elle déclaré à la juge d'après NBC News. "Je me sens persécutée, et je me sens mise à l'écart et esseulée. Je suis fatiguée de me sentir seule."