Kate Herron, la réalisatrice de Loki, confirme que Loki est bisexuel dans l'univers Marvel

Sur le même sujet : Tom Hiddleston se plonge dans le personnage de "Loki"

Loki regorge de mystères, mais pas autour de sa sexualité.

Dans le dernier épisode en date de Loki sur Disney+, le personnage interprété par Tom Hiddleston confirme qu'il est attiré autant par les princesses que par les princes lors d'une discussion avec sa nouvelle amie, Sylvie (Sophia Di Martino). Pour l'instant, cette dernière est une variante au féminin de Loki, plus connue dans le comics sous le nom de Lady Loki. (Il est possible que ce soit une personne complètement différente, mais cela reste à déterminer.) Loki et elle commencent à évoquer leurs vies amoureuses respectives en attendant une apocalypse dans laquelle ils se retrouvent, et Sylvie se demande alors si, en tant que prince, Loki a eu des relations avec des "futures princesses, ou peut-être avec un autre prince".

Et Loki répond : "Un peu des deux. J'imagine que c'est pareil pour vous, mais rien de..."

"Réel ?", suggère Sylvie, avant que Loki ne prenne une gorgée de sa boisson.

Si cette conversation ne vous a pas convaincus, Kate Herron, qui a réalisé toute la série, a également tweeté à ce sujet.

"Dès l'instant où j'ai rejoint Loki, c'était très important et c'était un de mes buts de montrer que Loki est bisexuel. Ça fait partie de qui il est et de qui je suis. Je sais que c'est un petit pas mais je suis heureuse, et mon cœur est plein de dire que c'est désormais Canon dans le MCU."