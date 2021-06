Retour sur le dernier jour de tournage de L'incroyable famille Kardashian avant la fin de la série

Comme on pouvait s'y attendre, ça n'a pas été un repas comme les autres. On a pu découvrir une immense table recouverte de fleurs sublimes et de jolis couverts, avec des cookies indiquant l'emplacement de chacun, dont Scott Disick, Rob Kardashian, Corey Gamble et tous les enfants du clan Kardashian-Jenner.

Cerise sur le gâteau ? Chaque cookie représentait le visage de chaque membre de la famille.