Kendall Jenner évoque son idylle avec Devin Booker pour la première fois

Kendall Jenner a de toute évidence un genre d'hommes !

Dans une séquence révélatrice de la deuxième partie de l'émission spéciale où les stars de L'incroyable famille Kardashian se sont réunies pour revenir sur leur série de télé-réalité, Kendall a fermement nié les supputations selon lesquelles elle ne sortirait qu'avec des joueurs de basket, et expliqué en quoi sa relation avec la star de la NBA Devin Booker est différente.

"Non, je ne sors pas qu'avec des joueurs de basket, si quelqu'un a réellement creusé la question", a-t-elle lancé. "Je n'ai pas honte d'avoir un genre d'hommes, et je suis aussi une vraie fan de basket."

Kendall a officiellement confirmé pour la première fois qu'elle tenait vraiment au joueur des Phoenix Suns : "C'est mon petit ami", a confirmé le mannequin avec un sourire.

Pourtant, Kendall a volontairement soustrait son idylle avec Devin des caméras de L'incroyable famille Kardashian, comme avec tous ses ex précédents. "Je trouve que ça a toujours mieux fonctionné comme ça, pour moi", a révélé Kendall à propos du secret entourant sa vie privée.

"Sans vouloir vexer mes sœurs aînées, je pense que Kylie [Jenner] et moi avons eu l'opportunité de voir nos sœurs aînées enchaîner les mariages, les relations et les ruptures, et tout ça en public. Personnellement, j'ai préféré faire comme ça dès le plus jeune âge", a continué Kendall. "Je trouve que ça rend ma vie bien plus facile et notre relation bien meilleure, pour être honnête… Je trouve juste que c'est quelque chose de privé et que personne n'a à le juger ou à le savoir."