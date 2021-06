Découvrez la maison à 16,75 millions de dollars de Joe Jonas et Sophie Turner

Sur le même sujet : Sophie Turner et Joe Jonas ont leur 1er enfant

Si le marché de l'immobilier flambe aux États-Unis, alors la maison de ce couple de stars va prendre feu.

D'après le Wall Street Journal, Joe Jonas, membre des Jonas Brothers, et Sophie Turner, star de Game of Thrones, mettent en vente leur maison située dans la région de Los Angeles pour la coquette somme de 16,75 millions de dollars.

La propriété d'Encino possède neuf chambres et 11 salles de bain. Et si vous êtes à la recherche d'une demeure avec tout le confort possible, vous allez être servis. Les occupants ont droit à un sound system dans toute la maison ainsi qu'à une salle de cinéma dernier cri. Un impressionnant système de sécurité vous permet de vous rassurer, pendant que vous profitez d'un couloir de nage, d'un aquarium, d'un générateur de brouillard, de lumières de discothèque ainsi que d'une station de DJ couverte dans le jardin. On imagine que Joe a bien utilisé toutes ces installations.

Avec un garage pouvant accueillir quatre voitures, un putting green, une seconde cuisine pour préparer à manger, une cave sur mesure et des balcons privés, il y en a pour tout le monde. Résultat, on imagine que les acheteurs potentiels vont se battre pour acquérir un tel bien.