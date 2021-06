Kourtney Kardashian se rapproche des enfants de Travis Barker lors d’une escapade à la plage

Sur le même sujet : Kourtney Kardashian se lie avec les enfants de Travis Braker à la plage

Kourtney Kardashian a le don pour passer des moments de qualité avec les enfants de Travis Barker.

La fondatrice de Poosh a posté une vidéo la montrant avec Travis en train de s'amuser sur la plage de Montecito, en Californie, en compagnie des deux enfants du rockeur, Landon, 17 ans, et Alabama, 15 ans, qu'il a eus avec son ex Shanna Moakler, et de sa belle-fille de 22 ans, Atiana De La Hoya.

La mère de famille de 42 ans — qui a eu Mason, 11 ans, Penelope, 8 ans, et Reign, 6 ans, avec son ex Scott Disick — a simplement écrit en légende de l'adorable post Instagram : "Weekend", avec un émoji cœur. Travis, lui, a ajouté en commentaire que c'était le "meilleur weekend".

L'amour entre les deux familles semble s'épanouir chaque jour, puisqu'une source proche de la star de L'incroyable famille Kardashian a confirmé en exclusivité à E! News en mai que Kourtney était devenue une seconde mère pour Alabama, 15 ans.

"Kourtney s'est beaucoup rapprochée des enfants de Travis dernièrement, surtout en ce qui concerne Alabama", a expliqué notre source, ajoutant que son frère, Landon, et elle "ont une relation compliquée avec leur mère, et Kourtney leur est d'un grand soutien".