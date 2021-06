Khloé Kardashian et Tristan Thompson rompent à nouveau après leur réconciliation

Sur le même sujet : Khloé Kardashian et Tristan Thompson se séparent à nouveau

C'est terminé entre Khloé Kardashian et Tristan Thompson.

Le couple, qui avait ranimé la flamme à l'automne dernier et qui a une fille de 3 ans, True Thomspon, a décidé de se séparer une fois encore.

Pour le moment, la star de L'incroyable famille Kardashian et le joueur de la NBA n'ont pas encore évoqué publiquement leur rupture. Cependant, la nouvelle de leur séparation survient quelques heures après qu'on a appris que l'athlète de 30 ans aurait été vu entrant dans une chambre avec trois femmes à la fête de Nessel Beezer, alias "Chubbs", dans le quartier de Bel Air, à Los Angeles, jeudi 17 juin. D'après un témoin oculaire, l'événement était organisé par Drake et se tenait dans une immense demeure.

Une source confirme que Tristan assistait à la fête, expliquant à E! News : "Tristan est resté avec Drake, Diddy et Chris Brown la majeure partie de la soirée. Il a été vu passant du temps avec plusieurs filles sur la terrasse et est ensuite entré dans une chambre privée avec trois filles. Il semblait enchanté et d'humeur à prendre du bon temps. Il a bu et fait la fête jusqu'au petit matin."