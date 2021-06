Avril Lavigne prouve qu'elle n'a pas vieilli pour ses débuts sur TikTok avec le skateur Tony Hawk

Le secret de sa longévité est peut-être dans les gens qui l'entourent. Avril, qui a dîné avec Megan Fox, Machine Gun Kelly, et son chéri, Mod Sun, en mars, a eu droit à une invitation exclusive pour fêter les 18 ans de Billie Eilish l'année dernière.

"Elle m'a invitée à ses 18 ans, et c'était sympa ! Sa mère a fait un gâteau, et c'était adorable", a déclaré la pop star dans la série de lives Instagram "HappE! Hour", en avril. "Il y avait une piñata et des jeux, un petit groupe d'amis et sa famille. Des jeux d'arcade et des trucs dans le genre."

Maintenant, on veut tous voir sa reprise de "Complicated" en version 2021, ou un aperçu de son prochain album, qui sort bientôt, selon son site.

Découvrez sa vidéo ci-dessus.