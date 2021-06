Justin et Hailey Bieber se mettent sur leur 31 pour rencontrer Emmanuel Macron

Pierre Suu/GC Images

Plus tôt lundi, Hailey et Justin ont profité de leurs vacances à Paris. Le chanteur a été vu en train de manger dans le salon de thé Carette avec des vues magnifiques sur la tour Eiffel, vêtu d'un hoodie gris et d'un pantalon en toile. Pendant ce temps, Hailey se baladait avenue Montaigne dans un top tricoté couleur lavande, une minijupe violette et des mocassins noirs.

Ils se sont retrouvés dans le magasin KITH, avant d'aller jouer les touristes.

Les deux stars ont ensuite été vues portant cette même tenue quand Justin a posté un cliché sur Instagram une heure après la rencontre avec les Macron. Justin et Hailey tiraient la langue pour l'occasion.