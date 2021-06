Gigi Hadid célèbre la première fête des pères de Zayn Malik avec une photo de lui et de leur fille, Khai

Le jeune papa a toutefois reconnu qu'il ne s'attendait pas à aimer autant être papa.

"J'ai eu du temps pour ma relation de couple et travailler, mais tout tournait autour de moi. Le fait que [Khai] ait été aussi facile m'a surpris parce que j'adore passer mes journées avec elle, passer du temps avec elle, me détendre avec elle. Regarder des séries pour enfants à la télé, sur Netflix, apprendre des berceuses, me rouler avec elle et chanter pour elle. C'est un rythme de vie très différent, mais c'est très facile de s'y habituer, c'est vrai. C'est le truc le plus surprenant."

Le chanteur d'origine palestinienne a également rendu hommage au parcours de Gigi, qui est ainsi devenue maman pour la première fois : "Elle est douée. C'est une maman géniale. Évidemment, elle aide énormément avec tout, et elle va bien."