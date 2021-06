Katy Perry poste une rare vidéo d'Orlando Bloom et elle le soir de son accouchement

Sur le même sujet : Katy Perry et Miranda Kerr se moquent d’Orlando Bloom en poncho

En l'honneur de la fête des pères, Katy Perry partage un moment intime avec ses fans, le soir où Orlando Bloom et elle ont eu leur fille.

Dimanche 20 juin, la pop star de 36 ans a publié sur Instagram une vidéo de son fiancé portant une blouse d'hôpital et un masque de protection, et elle semble avoir été prise à l'hôpital juste avant que Katy ne donne naissance à leur fille, Daisy Dove, en août. L'acteur de 44 ans de Pirates des Caraïbes a déjà un fils, prénommé Flynn, 10 ans, qu'il a eu avec son ex-femme, Miranda Kerr.

"Joyeuse première fête des pères à celui qui a soigné mon cœur et qui m'a donné le plus grand des cadeaux [emojis marguerite et colombe]", a écrit Katy. "Je t'aime. Tu es mon univers TOUT entier."

Dans la vidéo, Orlando passe une musique new age sur une enceinte sans fil et fredonne en même temps.

"Je suis prêt à l'accueillir, chérie", dit-il en plaisantant à Katy. L'interprète de "Teenage Dream" tourne alors la caméra vers elle, et on la découvre en train de se reposer sur un lit d'hôpital avec un large sourire.