Joe Jonas, Zayn Malik et d'autres stars célèbrent leur première fête des pères cette année

À l'occasion de la fête des pères, voici venu le moment de célébrer ceux qui sont papas pour la première fois !

L'année dernière, beaucoup de stars, comme Joe Jonas, Zayn Malik ou encore Jason Derulo, sont devenues papas. Et après tout juste quelques mois, que ce soit une petite demoiselle ou un petit gars, ces papas sont déjà accros à leur progéniture.

Joe Jonas est déjà gaga de sa fille. "C'est incroyable", a-t-il déclaré fièrement dans CBS This Morning en mai 2021. "Rester au même endroit pendant un long moment et me poser avec ma famille, ma famille directe, c'est une chose qui ne m'arrivera sans doute plus jamais. Je suis très heureux et très reconnaissant."

Frankie Muniz apprécie aussi sa nouvelle paternité et l'a fait savoir sur Instagram en mars 2021 en décrivant combien le fait d'être papa avait eu un impact sur lui : "Je vous présente mon fils, Mauz Mosley Muniz. Il est né le 22 mars à 11h15. C'est le moment où ma vie a changé à jamais. Je savais que ça serait le cas, mais je n'avais pas anticipé l'impact que le fait de voir mon fils allait avoir sur moi. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un autant que je l'aime, lui. J'ai mis du temps à poster ce message parce qu'il m'obsède à 1 000 %, j'essaie déjà de faire en sorte que chaque instant qu'il passe sur Terre soit le meilleur possible."