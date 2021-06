Meadow Walker perpétue la mémoire de son père en assistant à l’avant-première de Fast & Furious

Meadow continue de faire vivre la mémoire de son père à travers la Paul Walker Foundation et également sur les réseaux sociaux. Pour l'anniversaire de son décès l'an dernier, elle a écrit : "Un jour absurde dont le souvenir est triste", ajoutant : "Aujourd'hui, on célèbre l'amour et le bonheur que tu as offerts au monde. Voici une photo de mon meilleur copain et moi en train de faire la sieste."

Elle avait précédemment assisté à l'avant-première de Fast & Furious : Les espions dans la course et s'était assise dans la salle de cinéma à côté de Vin Diesel et de sa fille Similce. (Vin avait engagé cette dernière, alors âgée de 13 ans, pour faire la voix de Sissy Benson dans la série animée.)