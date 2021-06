Vin Diesel évoque le petit rôle de Cardi B dans Fast & Furious 9 et la fin de la franchise

Rich Fury/WireImage

"C'était très inconfortable. On portait des harnais, on avait plusieurs couches de vêtements. Tout ce qu'on a dû faire pour que la scène se fasse était très inconfortable, mais il faut souvent en passer par là pour que ce qu'on voit à l'écran ressemble exactement à ce qu'on voulait obtenir, et de la meilleure des manières."

Et quand on demande à Ludacris comment ils ont tourné la fameuse scène, il répond : "Imaginez-vous faire prise après prise en étant suspendu dans les airs sous une chaleur à crever."

"Mais en fin de compte, c'est une des meilleures scènes, si ce n'est la meilleure du film, je dis ça comme ça. Il faut souvent être inconfortable pour obtenir une scène incroyable."