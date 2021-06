Jordana Brewster explique comment elle a rendu hommage à Paul Walker dans Fast & Furious 9

Sur le même sujet : Jordana Brewster confirme le tournage imminent de "Fast & Furious 10"

Jordana Brewster révèle si Paul Walker et elle ont failli être en couple.

Lors de l'avant-première de Fast & Furious 9, l'actrice a parlé en exclusivité à E! News de l'acteur disparu, en faisant quelques révélations. Comme le réalisateur Rob Cohen l'a déjà expliqué, Paul en pinçait pour Jordana pendant le tournage du premier opus de la franchise mais, ô surprise, elle "n'était pas au courant".

Et si ça avait été le cas, les choses auraient pu être différentes puisqu'elle révèle "avoir eu un crush sur lui" de Fast and Furious 4 à 7. Quand on lui a demandé pourquoi elle ne lui a jamais rien dit, elle a expliqué : "Je n'ai jamais pu lui dire, mais je pense qu'il le savait à plein de niveaux."

L'actrice a fini par épouser Andrew Form en 2007, avec qui elle a deux fils, Rowan et Julian. Mais comme toujours, elle reste très proche de la famille Fast and Furious, surtout depuis qu'elle a pris quelques accessoires de la garde-robe de son personnage de Mia Toretto.