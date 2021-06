Avant-première de Fast & Furious 9 : découvrez tous les looks des stars sur le tapis rouge

Sur le même sujet : Bande-annonce de "Fast & Furious 9" : le film sort le 14 juillet

Faites chauffer vos moteurs !

Après un an de fermeture des cinémas en raison de la pandémie de coronavirus, les fans de culture pop peuvent enfin célébrer leur amour du grand écran avec l'avant-première mondiale de Fast & Furious 9. Et terminée l'époque des cérémonies virtuelles puisque les plus grandes stars étaient de retour sur le tapis rouge de l'événement bien réel qui avait lieu au TCL Chinese Theatre de Los Angeles vendredi 18 juin.

Bien sûr, la bande de stars de notre franchise bien-aimée était au rendez-vous pour cette prestigieuse célébration, parmi lesquelles Vin Diesel, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang, Anna Sawai, Bow Wow et bien d'autres.

Et comme c'était l'une des toutes premières avant-premières de film depuis très longtemps, les stars s'étaient mises sur leur 31. Des robes stupéfiantes aux créations uniques, les célébrités nous ont offert les paillettes et le glamour dont on rêvait tous.