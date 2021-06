Le clin d'œil de Katy Perry à Ben Affleck et Jennifer Lopez va vous faire rire

Sur le même sujet : J.Lo et Ben Affleck s'embrassent tendrement lors d'un dîner de famille

Fans de Bennifer 2.0 ? Vous n'êtes pas seuls.

Le 16 juin, Katy Perry a posté sur Instagram une série de photos de son voyage en famille à Venise avec son fiancé, Orlando Bloom, Daisy, leur fille de neuf mois, et Flynn, le fils de 10 ans de l'acteur. Mais entre les photos des sites touristiques et celles de la cuisine locale, une image a intrigué les fans : un cliché de paparazzi de Ben Affleck et Jennifer Lopez en train de s'embrasser.

La surprise a fait réagir les fans de Katy : "OMG la photo de Bennifer", a écrit l'un d'eux. "J'ai crié, Katy", a ajouté un autre. "Cette photo inattendue de Bennifer m'a surpris." Un autre a ajouté : "Même Katy est team Ben et J.Lo."

Le cliché très tendre a été pris récemment par Jennifer et Ben pendant un repas à Nobu, un célèbre restaurant de Malibu. Le couple a été rejoint par Max et Emme Muñiz, les jumeaux de 13 ans de l'actrice de Queens, fruits de son union avec son dernier mari, le chanteur Marc Anthony.

"Ben était très gentil avec eux", a indiqué un témoin à E! News à propos du père de trois enfants. "Il leur posait des questions et souriait. Il était très intéressé et semblait apprécier de passer du temps avec eux. Ils sont repartis tous ensemble, et Ben a ouvert la portière aux enfants et s'est assuré qu'ils montaient bien en voiture. Il a souri toute la soirée et semblait très heureux d'être avec la famille."