Pourquoi l'audition de John Cena dans Fast & Furious 9 a été très particulière

John Cena raconte à Daily Pop d'E! News que le fait d'avoir joué le frère de Vin Diesel dans Fast & Furious 9 a été une expérience unique.

Le champion de la WWE de 44 ans explique qu'au départ, Vin, alias Dominic Toretto dans la franchise à succès Fast & Furious, voulait s'entretenir avec lui. Mais John ne savait pas qu'il était pressenti pour jouer Jacob Toretto, le frère de Dom.

"On ne m'a pas juste offert le rôle", avoue John pendant cet entretien exclusif. "C'était plutôt : « Salut, Vin Diesel voudrait vous parler » et je n'avais aucune idée de quoi il retournait. J'ai rencontré Vin à son centre d'entraînement, qui était hallucinant, c'est le moins qu'on puisse dire, et on a juste discuté. On a parlé comme deux êtres humains pendant un peu moins de deux heures. Et à la fin, il a fait une petite vidéo pour les réseaux sociaux."

John explique que plutôt que de lui dire ce qu'il y avait à savoir avant de rejoindre l'énorme franchise, Vin voulait voir sa passion pour le projet.