Voici les 9 meilleures cascades en voitures de la franchise Fast and Furious

Il aura fallu être patient, mais Fast & Furious 9 est presque là.

Le 9e opus de la franchise Fast and Furious est plus fort que jamais, avec des voitures qui sautent par-dessus des falaises et qui foncent même dans l'espace. Le film parvient même à dépasser les précédents en matière de cascades, et ce n'est pas rien. On se souvient tous de la fois où le personnage interprété par Paul Walker roulait en marche arrière ! Désormais, Tyrese et Ludacris jouent les astronautes en voiture. Les temps ont bien changé !

Avant la sortie du film aux États-Unis qui en fait déjà le blockbuster de l'été, passons en revue quelques-unes des cascades les plus énormes, incroyables et bluffantes de la saga. Il n'y a presque aucune limite à ce que ces personnages arrivent à faire avec une voiture et à ce qu'on est prêts à regarder de leur part, que ce soit avec un véhicule ou 50.

On a l'embarras du choix, mais on a décidé de n'en choisir que neuf, en l'honneur du nouveau long-métrage. Alors sans plus attendre, voici les cascades en voitures les plus dingues de Fast and Furious, même si on risque de modifier la liste après la sortie de Fast & Furious 9, le 25 juin aux États-Unis et le 14 juillet en France.