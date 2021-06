Regardez les acteurs de Friends dans le "Carpool Karaoke" le plus étrange qui soit

Sur le même sujet : Pourquoi Paul Rudd et Cole Sprouse n’étaient pas dans "Friends: The Reunion" ?

Les acteurs de Friends ont récemment fait un petit tour en voiture ensemble, et "oh, mon Dieu", c'était quelque chose !

Mercredi 16 juin, The Late Late Show a diffusé une séquence durant laquelle James Corden baladait les anciens acteurs de la série phénomène de NBC en voiturette de golf dans les studios Warner Bros.

Comme les fans auraient pu s'y attendre, la séquence s'est en quelque sorte transformée en une étrange version de "Carpool Karaoke", dans laquelle les acteurs — Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc — ont tous dû brailler la chanson du générique dont ils se sont certainement lassés depuis le temps.

"Je vous explique, on est dans une voiture ensemble", a dit le présentateur. "Je me demandais, si ça ne vous dérange pas, si on pourrait écouter de la musique. Vous êtes d'accord ?"

Et là, le tube emblématique des Rembrandts, "I'll Be There for You", s'est mis à résonner dans la voiturette, et le groupe tout entier s'est mis à chanter en chœur et même à faire des harmonies.