Visitez le penthouse de Matthew Perry récemment vendu 21 millions de dollars à Los Angeles

Après être resté sur le marché pendant près de deux ans, le penthouse de Matthew Perry à Los Angeles s'est enfin vendu pour la modique somme de 21,6 millions de dollars.

L'acteur de Friends avait, au départ, mis en vente le logement à 35 millions de dollars, mais, d'après le Los Angeles Times, Perry a accepté une offre 14 millions en dessous de son prix de vente initial. Et bien que Perry n'en ait pas tiré le prix voulu, le journal fait remarquer que c'est la plus grosse vente d'appartement en Californie du Sud depuis 2015.

Comparé à un "palais flottant", l'appartement occupe la totalité du 40e étage d'un immeuble de luxe. Et si la fameuse ardoise magique n'est pas fournie sur la porte d'entrée, le logement comporte néanmoins huit salles de bain et quatre chambres. La suite parentale à elle seule comporte une cheminée, un salon et d'immenses placards.

D'après l'annonce publiée sur Compass, l'espace de 860 mètres carrés inclut également une cuisine haut de gamme, un "somptueux" salon flanqué de baies vitrées allant du sol au plafond et une salle de projection luxueuse. Et, au cas où ça ne suffirait pas, le nouveau propriétaire peut aussi admirer la vue sur la ville et l'océan depuis l'une des quatre gigantesques terrasses du penthouse. L'immeuble ne manque pas non plus d'équipements, puisqu'on y trouve une piscine, une salle de sport, un cinéma et même une cave à vin privée.