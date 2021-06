Scott Disick flambe 57 000 dollars pour un autre cadeau d’anniversaire unique destiné à Amelia Hamlin

Sur le même sujet : Scott Disick offre un incroyable diamant à Amelia Hamlin pour ses 20 ans

Scott Disick n'a pas regardé à la dépense pour le 20e anniversaire de sa petite amie, Amelia Hamlin.

Bien que quelques jours se soient déjà écoulés depuis que le mannequin a fêté ses deux décennies sur cette terre, la star de télé-réalité continue de la couvrir d'amour et de cadeaux. E! News peut confirmer que le Lord a tout récemment offert à Amelia un tirage d'Helmut Newton signé d'une valeur de 57 500 dollars.

La photo intitulée "Saddle II" montre un mannequin en bas et blazer enfourchant une selle perchée sur le dossier d'un fauteuil. L'œuvre d'art était auparavant apparue dans une édition de 1976 du Vogue Hommes parisien et est communément considérée comme l'une des photographies les plus provocantes de Newton.

E! News peut, en outre, confirmer que la star de La déco selon Disick a acheté l'œuvre du photographe germano-américain avec la cryptomonnaie ePay d'EthereumPay à la boutique éphémère de la galerie ArtLife dans le Design District de Miami. L'achat de Scott était le premier pour la plateforme de paiement.

Avery Andon, le fondateur de la galerie ArtLife, explique à E! News que Scott a acheté cette photo parce qu'il "souhaitait quelque chose d'intemporel".

"Helmut Newton était la rock star sulfureuse originelle de la photographie de son époque, cette énergie a donc vraiment trouvé écho chez Scott", ajoute Avery. "L'œuvre spécifique qu'il a sélectionnée est l'une de ses plus emblématiques et de ses plus recherchées."