Victoria’s Secret renonce aux anges et réinvente la marque avec Priyanka Chopra et Megan Rapinoe

The Victoria Secret Collective

Mais comme l'a affirmé le New York Times : "C'est un changement radical pour une marque qui a non seulement longtemps vendu de la lingerie destinée à faire fantasmer les hommes, mais a aussi subi le feu nourri des critiques ces dernières années en raison de la relation de son propriétaire avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et des révélations à propos de sa culture d'entreprise misogyne profondément ancrée dans le sexisme, la discrimination par la taille et l'âgisme."

En 2020, la marque star des centres commerciaux a été l'objet d'un scandale quand le New York Times a affirmé que l'entreprise avait des pratiques de "misogynie, de brimades et de harcèlement, d'après des entretiens conduits avec plus de 30 cadres, employés, sous-traitants et mannequins anciens et actuels, des plaintes déposées en justice et d'autres documents".

Un collectif connu sous le nom de Model Alliance a publié une réponse, disant : "Nous soutenons les femmes courageuses qui se sont fait connaître et ont partagé leurs histoires, malgré les craintes de représailles ou de dommages causés à leurs carrières." De Cadenet a signé la lettre à l'époque, tout comme Christy Turlington Burns, Amber Valletta et d'autres stars.

L'année d'avant, E! News avait rapporté que la marque de lingerie devait faire face à de nombreux obstacles financiers, y compris la forte concurrence de marques inclusives telles qu'Arie et Savage x Fenty, qui a sans doute eu un effet sur le déclin de ses ventes.

Le directeur financier de la société mère L Brands, Stuart Burgdoerfer, a annoncé en novembre 2019 qu'il était temps pour les anges de raccrocher leurs ailes ornées de strass parce que le défilé télévisé s'arrêtait. "Nous communiquerons auprès de nos clients, mais rien de ce que je pourrais dire n'aura la même ampleur que ce défilé", a-t-il déclaré. "Vous pouvez être sûrs que nous communiquerons avec nos clients via toutes sortes de médias, y compris les réseaux sociaux et diverses autres plateformes plus actuelles, pourrait-on dire."