20 ans de la famille Fast & Furious : découvrez les stars de la franchise au fil des années

Ce qui compte, c'est la famille.

La franchise Fast & Furious s'étend sur 20 ans, neuf films et de multiples spin-offs, mais c'est le lien incommensurable entre ses co-vedettes qui a propulsé ces films à l'action musclée au firmament des plus grand succès du cinéma. Pour le meilleur et pour le pire, les acteurs se serrent les coudes à l'écran et en dehors.

Qui aurait pu croire en 2001 que Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster lanceraient l'une des franchises cinématographiques centrées sur les grosses cylindrées les plus iconiques de tous les temps ? La petite bande d'origine s'est étendue pour inclure Ludacris, Tyrese Gibson, Gal Gadot et Sung Kang, ainsi que Dwayne Johnson et Jason Statham qui ont, par la suite, décroché leur propre "buddy movie" ensemble, Fast & Furious: Hobbs & Shaw. On a même fini par y voir des actrices récompensées aux Oscars comme Helen Mirren et Charlize Theron.

De querelles en bébés, en passant par l'hommage rendu au défunt Walker dans Fast & Furious 8 après sa mort tragique en 2013, la famille de Fast & Furious reste soudée.