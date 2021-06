Cet extrait explosif tiré de Fast & Furious 9 va vous donner la fièvre

En amont de la sortie du film, Universal Pictures et Cameo se sont associés pour lancer le Fast Family Sweepstakes, un concours offrant aux fans une chance de remporter un message vidéo Cameo gratuit et personnalisé en exclusivité par un des acteurs de Fast & Furious 9. Le concours avait lieu du 2 juin au 8 juin et tous les fans qui y ont participé recevront du contenu bonus lié à Fast & Furious 9, dont un Cameo général à thème et un accès en avance à des vidéos tirées du film. En outre, Cameo a lancé The Fast Saga Fan Club, un espace en ligne débordant de contenu exclusif en rapport avec Fast & Furious 9.