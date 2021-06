Au cœur du séjour de rêve de Kendall Jenner et Hailey Bieber à Cabo

Sur le même sujet : Kendall Jenner et Devin Booker célèbrent leur couple avec un voyage

L'amitié de Kendall Jenner et Hailey Bieber est toujours aussi solide puisque les deux copines ont récemment fait un petit tour au sud de la frontière américaine.

Les deux stars se sont offert un week-end entre copines à Cabo San Lucas, au Mexique, et un témoin confie en exclusivité à E! News que les jeunes femmes s'en sont donné à cœur joie durant leur court séjour, où elles ont été rejointes par quelques copines.

"Elles se sont beaucoup amusées entre filles", partage notre observateur. "Elles disposaient d'une petite piscine privée accolée à leur chambre, et elles ont passé la majeure partie de leur temps à lézarder et à faire des photos. Leur chambre donnait directement sur la plage, et elles pouvaient facilement y descendre et en profiter, si elles en avaient envie."

Notre témoin ajoute que Kendall, 25 ans, et Hailey, 24 ans, qui sont toutes deux arrivées samedi 12 juin, avant de repartir pour Los Angeles lundi 14 juin, ont passé beaucoup de temps en maillot de bain, et ont, d'une manière générale, profité de ce séjour pour se reposer et se relaxer.