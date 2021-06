Le créateur de La Chronique des Bridgerton annonce un début de saison 2 coquin

Cela signifie qu'Anthony va trouver la vicomtesse de ses rêves, mais que la sœur de sa future épouse va lui mettre des bâtons dans les roues. En février, lors d'une interview pour le Vogue britannique, Jonathan avait révélé quelques détails à propos de la saison deux.

"Je pense que le spectacle extravagant et somptueux que nous offre La Chronique des Bridgerton ne va faire que s'accentuer encore, dans le bon sens du terme", a-t-il déclaré alors. "C'est dingue, et c'est brillant. Il y aura aussi beaucoup de personnages fantastiques qui seront introduits durant cette saison, et on ne s'intéressera pas qu'à Anthony… L'univers solide mis en place par Shonda [Rhimes] et Chris [Van Dusen] va encore s'étendre et continuer de repousser toutes les limites avec une subversion tranquille. Il y aura tout simplement encore plus de tout ce qui fait l'attrait de la série pour les gens, je pense."