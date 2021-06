Voici ce qu’on peut attendre du nouvel album d’Adele, qui arrive "très bientôt"

Ça ne veut pas dire que tout n'a été que chagrin et désespoir pour la superstar de 33 ans. Comme l'ont découvert ses fans en 2020, l'artiste a subi une transformation physique et reste bien décidée à préserver son bien-être physique. "Adele se donne à fond et fait du sport cinq jours par semaine", a ajouté notre informateur, "et elle se sent super bien en ce moment, aussi bien mentalement que physiquement."

Côté vie sentimentale, si son mariage avec Konecki est de l'histoire ancienne, Skepta est toujours dans les parages. "Ce n'est pas sérieux entre eux", dit notre source. "Ils sont restés en contact et sortent ensemble de temps en temps. Il y a une certaine alchimie entre eux, mais elle a une année très chargée et tient à rester concentrée."