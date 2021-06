Nina Dobrev et Kat Graham de Vampire Diaries "cassent Internet" en se revoyant

Nina avait exprimé le même ressenti en 2019, expliquant dans le podcast Directionally Challenged : "Je respectais Paul Wesley, mais je n'appréciais pas Paul Wesley."

"Je me souviens que tout le monde venait me voir après le début de la série, en me demandant : « Vous êtes ensemble, Paul et toi, dans la vraie vie ? »" s'est remémoré Nina. "Parce que tout le monde trouvait qu'on avait beaucoup d'alchimie… Et on avait un tel mépris l'un pour l'autre que les gens y voyaient de l'amour. Mais on ne s'entendait vraiment pas les cinq premiers mois de tournage."

Malgré leur inimitié manifeste au début, ils ont depuis tourné la page. Comme l'a expliqué Nina, elle n'aurait "jamais cru qu'il deviendrait l'un de mes meilleurs amis".