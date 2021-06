La fille de Paul Walker a joué un rôle clé pour s’assurer que Fast & Furious 9 honore son héritage

Instagram

Au mois de mai, Meadow a posté une photo avec sa "famille", incluant Vin et sa fille Hania. Vin a commenté la photo : "Rien que de l'amour, Pour toujours…"

Et pour le 21e anniversaire de Meadow, Vin a fait savoir à la fille de son meilleur ami défunt combien elle était aimée de lui et de sa famille. "Je pourrais dire que je suis très fier de la personne que tu deviens… mais la vérité, c'est que j'ai toujours été fier de toi", a écrit l'acteur en légende d'une photo du mannequin. "Joyeux anniversaire Meadow ! Je sais que c'est tes 21 ans et que tu as envie de faire les choses en grand, mais la famille a un gâteau pour toi à la maison, alors dépêche-toi. Je t'aime, petite. Oncle Vin."

Vous pourrez voir comment Meadow a influencé Fast & Furious 9 quand le film sortira au cinéma le 14 juillet.