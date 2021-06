Jessica Biel donne enfin des détails sur Phineas, le "bébé secret" qu'elle a eu pendant le COVID-19

Rodin Eckenroth/Getty Images

Tout comme Silas a pu voir Justin en tournée, Jessica aimerait que Phineas vive cette expérience un jour.

"On veut que ces petits garçons voient leur père sur scène", a-t-elle reconnu. "Il ne va pas faire ça pour toujours. Je parle à sa place et je me trompe peut-être, mais il y a quelque chose de l'ordre de : « J'ai poursuivi mon rêve. Je travaille très dur. Vous voyez le résultat ? »"

Jessica ne chôme pas non plus avec sa nouvelle série, Cruel Summer, dont elle est productrice déléguée et qui est sortie cette année. Au fait, comment réagirait-elle si leurs enfants suivaient les traces de leurs célèbres parents et entraient dans le show-biz ?

"Ma première réaction est de dire : « Oh, non. Surtout pas. »", a-t-elle avoué. "Mais quand je vois mes enfants, je me dis : « Merde, ils vont sûrement aimer la musique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ne pas les laisser jouer du piano ou ne pas les laisser prendre un cours de chant si c'est leur passion ? »... Je ne veux pas être ce genre de parent qui réprime un rêve. Mais franchement, si mon enfant disait : « Allons étudier le maïs dans l'Iowa », [je dirais] : « Génial. » Je préférerais qu'ils soient ingénieurs ou un truc dans le genre."