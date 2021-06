La fille de Paul Walker, Meadow, continue d’honorer son héritage

Sur le même sujet : La fille de Paul Walker retrouve les enfants de Vin Diesel

Grâce à Meadow Rain Walker, Paul Walker, son père, vit éternellement dans le cœur et l'esprit de ses fans.

Le mannequin de 22 ans poste fréquemment des photos souvenirs et des vidéos de famille inédites sur Instagram pour célébrer la mémoire de Paul.

Le 30 novembre 2020, Meadow a rendu hommage au septième anniversaire du décès de la star de Fast & Furious après un accident de voiture mortel. "Un jour absurde dont le souvenir est triste", a écrit Meadow en légende. "Aujourd'hui, on célèbre l'amour et le bonheur que tu as offerts au monde. Voici une photo de mon meilleur copain et moi en train de faire la sieste."

Pour l'anniversaire de Paul, le 12 septembre, elle a également appelé son défunt père son "havre de bonheur".

L'ancienne co-vedette de Paul elle-même, Vin Diesel, considère Meadow comme un "membre de sa famille" tout en partageant des photos de ses propres filles en compagnie du mannequin. Et aujourd'hui, exactement 20 ans après le premier opus de Fast & Furious, Meadow continue de perpétuer la mémoire de son père. Elle a même partagé un texto envoyé à Vin montrant une photo du film de 2001 qui a lancé la franchise de blockbusters. "Le début de notre amitié", a répondu Vin.