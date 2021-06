Ed Sheeran s’inspire d’Edward Cullen dans le teaser de son nouveau titre, "Bad Habits"

Sur le même sujet : Ed Sheeran revient à la musique avec "Afterglow"

Edward Cullen ou Edward Sheeran ?

Ed Sheeran (dont le prénom est donc en réalité Edward, apparemment) s'est transformé en véritable vampire pour la sortie de son prochain single, "Bad Habits".

Ce Cullen de contrefaçon a été photographié dans un nouveau teaser pour la chanson affublé de crocs factices et de cernes sous les yeux dignes d'un immortel. Sa peau est blafarde (et a sans aucun doute la froideur du marbre), et l'interprète de "Perfect" porte son emblématique crinière rousse coiffée en banane volumineuse comme dans Twilight.

La seule différence entre le chanteur récompensé aux Grammys et le beau gosse du lycée ? Les yeux d'Ed sont bleu vif — grâce, sans doute, à des lentilles colorées — alors que les fans de Stephenie Meyer savent bien que les yeux des vampires de Forks vont du doré au rouge sang.

Et n'oublions pas le costume rose vif d'Ed… Edward Cullen ne porterait JAMAIS ça.

On ignore si Ed présente les autres caractéristiques des vampires. D'après Bella Swan : "Tu as une vitesse et une force incroyables. Ta peau est blafarde et elle a la froideur du marbre. Tes yeux changent de couleur, et parfois, tu t'exprimes comme si… tu venais d'une autre époque. Tu ne bois pas, tu ne manges rien. Tu évites le soleil."