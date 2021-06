Gwen Stefani fête son futur mariage avec Blake Shelton lors d’un enterrement de vie de jeune fille intime

Sur le même sujet : La chronologie de la relation entre Gwen Stefani et Blake Shelton

Les familles de Blake Shelton et Gwen Stefani trouvaient qu'elle avait besoin d'une petite fête.

La chanteuse de No Doubt, 51 ans, était l'invitée d'honneur lors d'un enterrement de vie de jeune fille intime avec sa famille et ses amis dans un restaurant. Jeudi 10 juin, la star a posté des photos et des vidéos de la fête en écrivant : "J'ai été kidnappée par ma famille pour faire la fête… Je vais me marier !"

Déjà vêtue d'un top festif, Gwen a offert à ses fans un aperçu des sublimes roses qui lui ont fait dire : "Je me sens aimée, je me sens bénie", des présents joliment emballés et d'une carte qui contenait l'invitation de mariage de ses parents. Le dernier cliché, montrant la future mariée en train de siroter un verre de vin, résumait ce qu'elle ressentait, Gwen écrivant simplement : "ELLE VA SE MARIIIEEEEER."

En mars, Blake, 44 ans, a déclaré dans l'émission de NBC Today, que Gwen et lui prévoyaient de se marier "cet été, j'espère".

En octobre dernier, cinq ans après leur rencontre sur l'émission de NBC The Voice, Blake a fait sa demande à Gwen avec une bague ornée d'un énorme diamant rond. C'était un moment que Gwen, de son propre aveu, attendait depuis quelque temps.