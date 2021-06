Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis postent une première photo du revival de SATC

Sur le même sujet : Sarah Jessica Parker poste la première photo du revival de "Sex and the City"

Servez-vous un bon Cosmopolitan parce que les belles de Sex and the City reprennent du service.

Après une longue attente, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont réunies pour la première lecture de la série And Just Like That..., alias le revival de Sex and the City sur HBO Max. L'interprète de Carrie Bradshaw a posté une photo de toutes les actrices, à l'exception de Kim Cattrall, alors qu'elles se réunissaient pour le début de la production.

"De nouveau réunies. Lecture de nos premiers épisodes. @justlikethatmax Avec tous les messieurs et nos tout nouveaux acteurs. Comme une crème glacée", a-t-elle écrit en légende de la photo.

Le cliché a provoqué l'excitation des fans, comme le montre le commentaire d'Andy Cohen. Le présentateur de Watch What Happens Live a carrément déclaré : "Je viens de faire caca dans ma culotte."

Le post de Sarah survient après qu'elle s'est retrouvée devant l'ancien immeuble de Carrie Bradshaw. L'actrice de 56 ans a pris une photo sur le perron et l'a postée en écrivant : "Pure coïncidence ET PAR HASARD, voilà qu'on se retrouve dans cette rue appelée Perry la veille du jour où tout va recommencer. MPK, c'est parti. Et je suis surexcitée et terrifiée."