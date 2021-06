Découvrez la photo de l'escapade de luxe de Kanye West et Irina Shayk en France

Sur le même sujet : Kanye West et Irina Shayk sont-ils en couple ? Leurs points communs

Voici les photos qui font le buzz en ce moment.

En début de semaine, Kanye West et Irina Shayk ont été pris en photos lors de vacances en Provence. Un témoin a indiqué à E! News que le rappeur, qui a eu 44 ans le 8 juin, et le mannequin de 35 ans ont passé trois nuits à Villa La Coste, un hôtel de luxe situé dans le Lubéron.

"Ils ont passé beaucoup de temps dans leur hôtel, à marcher au milieu des vignes et à profiter de la propriété. Ils sont également allés en ville, où ils ont admiré l'art et l'architecture. Kanye a photographié Irina à chaque fois qu'il a pu. Elle a adoré poser pour lui, et il a semblé vraiment apprécier les photos qu'il créait. On dirait sa muse", a-t-on encore appris.

Kanye et Irina auraient quitté la France le 9 juin, avant d'atterrir dans le New Jersey, puis de se rendre à New York un peu plus tard dans la journée.

"Ils se voient depuis plusieurs semaines", nous a appris une autre source. "Kanye fait des allers-retours à New York pour être avec elle."