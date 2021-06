Sarah Jessica Parker retrouve l’appartement de Carrie Bradshaw juste avant le revival de SATC

Sur le même sujet : Kim Cattrall évoque subtilement le reboot de "Sex and the City"

Sarah Jessica Parker n'a pas pu s'empêcher de se demander comme elle s'est retrouvée chez Carrie Bradshaw la veille du début de tournage du revival de Sex and the City.

L'actrice de 56 ans a posté des photos sur Instagram mardi 10 juin, photos qu'elle a prises quand une promenade vespérale dans le quartier de West Village à New York l'a conduite à l'immeuble qui servait de décor extérieur au logement de son personnage.

Elle a aussi envoyé un message à Michael Patrick King, producteur exécutif de la série Sex and the City originale, qui reprendra ce rôle pour la série revival de 10 épisodes de HBO Max, And Just Like That…, dont le tournage débute vendredi 11 juin, d'après le post de Sarah. HBO Max n'a pas encore annoncé la date de diffusion de la série.

"Pure coïncidence ET PAR HASARD, voilà qu'on se retrouve dans cette rue appelée Perry la veille du jour où tout va recommencer", a-t-elle écrit. "MPK, c'est parti. Et je suis surexcitée et terrifiée."