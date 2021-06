Kanye West et Irina Shayk semblent être en couple et fêtent l'anniversaire du rappeur en France

Sur le même sujet : Kanye West et Irina Shayk sont-ils en couple ? Leurs points communs

Qui avait vu ça dans sa boule de cristal ?

Quatre mois après que Kim Kardashian a entamé une procédure de divorce, Kanye West semble avoir rebondi avec Irina Shayk, l'ex de Bradley Cooper. Sur des photos publiées par le Daily Mail, Kanye et Irina profitent de la campagne française. Les deux stars sont restées à Villa La Coste, un hôtel de luxe niché au cœur d'un vignoble de 200 ha et très apprécié des artistes et des célébrités, qui profitent du vin bio, du spa, des trois restaurants et de la galerie d'art des lieux.

"Ils prenaient des photos d'eux ainsi que des sculptures", a indiqué un témoin à E! News. "Ils avaient l'air très heureux et détendus. Ils étaient tous les deux avec quelques amis."

Une autre source précise que le duo a passé trois nuits là-bas avant de rentrer à New York mercredi 9 juin.

Pendant leur escapade, "Kanye a photographié Irina à chaque fois qu'il a pu. Elle a adoré poser pour lui, et il a semblé vraiment apprécier les photos qu'il créait. On dirait sa muse."