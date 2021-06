Camila Mendes et Charles Melton de Riverdale sont officiellement de nouveau ensemble

BACKGRID

La semaine dernière, Camila, 26 ans, et Charles, 30 ans, ont été vus lors d'une soirée avec leur co-vedette Cole Sprouse, son frère jumeau, Dylan Sprouse, et le mannequin Stella Maxwell. Le 4 juin, le groupe d'amis a été vu en train de dîner au restaurant français La Poubelle, à Los Angeles, où Charles avait son bras passé autour de Cami. Le couple est reparti en voiture ensemble, mettant les fans au parfum de leur nouvelle idylle.

Cami et Charles avaient à l'origine entamé leur idylle en 2018, mais avaient fait une pause l'année suivante. À l'époque, une source expliquait : "Leur relation s'est développée très vite, et ils prennent le temps de se concentrer sur leur travail et sur eux-mêmes."

Elle a par la suite joué dans Palm Springs, Mensonges et trahisons et Day by Day, tandis qu'il a fait des apparitions dans Bad Boys For Life, Mainstream et qu'on le verra bientôt dans American Horror Stories.

Leurs emplois du temps chargés ont mis "la pression" sur leur idylle, causant beaucoup "de hauts et de bas", d'après cette troisième source.

Il semble aujourd'hui qu'ils soient plus âgés, plus sages et prêts à refaire un essai.

