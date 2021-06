Shannen Doherty évoque son combat contre le cancer et critique les standards de beauté d’Hollywood

Instagram

On a diagnostiqué un cancer du sein à Shannen une première fois en 2015, suite à quoi elle a été opérée et a subi de la chimiothérapie et des rayons. Deux ans plus tard, elle a annoncé être entrée en rémission. Cependant, son cancer est revenu. D'après Elle, Shannen a annoncé la nouvelle à ses amis et à sa famille en 2019. Elle ne l'a dévoilé au public que l'année suivante.

Shannen continue de se battre et de faire le métier qu'elle aime, en jouant dans des films comme The Fortress.

"Tous ceux qui ont un cancer de stade IV doivent affronter ça, on veut vous mettre sur la touche", a-t-elle confié au magazine. "Je ne suis pas prête pour ça. J'ai encore beaucoup de vie en moi."