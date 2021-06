Kourtney Kardashian fait grincer des dents avec une photo du sang de Travis Barker

En avril, une source proche de la star de E! avait indiqué à E! News que la relation entre Kourtney et Travis était de plus en plus passionnée.



"Travis adore Kourtney et rend chaque journée spéciale", avait indiqué la source à l'époque. "Il a tout fait pour la couvrir d'amour, d'affection, de fleurs et de cadeaux. Il est fou d'elle et a attendu longtemps de pouvoir lui montrer combien il tient à elle. Il veut passer tout son temps avec elle et il passe son temps à lui dire qu'il l'aime."