Jennifer Lopez déménage officiellement à Los Angeles pour un "nouveau départ" avec Ben Affleck

D'après un témoin oculaire, les Bennifer 2.0 semblaient très épris l'un de l'autre durant leur sortie à l'hôtel Pendry le 31 mai.

"Ben avait le bras passé autour de Jennifer durant le dîner, et ils n'ont pas hésité à se montrer tendres l'un avec l'autre", a raconté notre observateur aux yeux perçants. "Il avait bonne mine et semblait très heureux. Elle semblait également heureuse et n'arrêtait pas de venir se blottir contre lui."

Tous deux ont été rejoints par le manager de Jennifer, Benny Madina, et la productrice de films Elaine Goldsmith-Thomas.

"Il s'est bien intégré à ses amis et semblait leur parler et faire la conversation avec beaucoup d'aisance", a continué notre témoin. "Ils ont tous beaucoup ri et passé un très bon moment."

Une autre source proche de la fondatrice de JLo Beauty avait précédemment confié à E! News "qu'elle est folle de Ben".

"Il la couvre d'amour et se montre plein d'esprit et charmant", avait fait remarquer notre informateur. "C'est un vrai mec, et elle le trouve séduisant et fort. Elle a envie que ça dure et envisage son avenir avec lui."