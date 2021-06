Scott Disick publie une photo très coquine d'Amelia Hamlin

Sur le même sujet : Amelia Hamlin emmène Scott Disick vraiment… partout

Scott Disick a récemment publié un post très coquin sur Amelia Hamlin, et la photo a provoqué une réaction de la part de l'intéressée.



Le 6 juin, la star de L'incroyable famille Kardashian a partagé une photo très osée de sa copine en soutien-gorge et string dans une story Instagram. Sur le cliché, la fille de Lisa Rinna semble chercher quelque chose en haut d'une étagère le dos tourné à l'objectif. "Un peu plus haut. Tu y es presque", écrit Scott.

Après que la photo NSFW a été repartagée, une personne a rédigé : "Il aurait pu garder ça dans la galerie", ce à quoi Amelia, qui a posté le même genre d'instantanés sexy, a répondu : "c'est mort."



En octobre, Scott — qui a trois enfants avec son ex Kourtney Kardashian — et Amelia ont été vus ensemble pour la première fois, et leurs témoignages d'affection en public et leurs posts tendres sur les réseaux ne cessent d'augmenter. Pour l'anniversaire de Scott, le 26 mai, le mannequin a même déclaré officiellement sa flamme dans un joli hommage.