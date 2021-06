L'une des jumelles de Sarah Jessica Parker est une fashionista en herbe, et Carrie Bradshaw approuverait

Sur le même sujet : Sarah Jessica Parker confirme que Samantha ne sera pas remplacée

Les jumelles de Sarah Jessica Parker semblent avoir grandi en un clin d'œil !

Ce week-end, l'icône de Sex and the City a emmené Tabitha Broderick, 11 ans, au travail avec elle à New York, pour un moment mère-fille (et oui, il était question de chaussures !). Tabitha et elle ont posé devant la vitrine de sa boutique, SJP by Sarah Jessica Parker, dimanche 6 juin, à New York.

Si l'on en croit les photos, il est évident que Tabitha a hérité du sens du style et de l'amour de la mode de sa mère. Toutes deux portaient des robes d'été fluides, Sarah avec une touche plus professionnelle en robe chemisier, tandis que la préado portait une robe à fleurs rose dotée de manches bouffantes. Elle avait même accessoirisé sa tenue d'un masque de protection vert à fleurs.

Cependant, comme Carrie Bradshaw vous le dirait certainement, les chaussures sont l'élément le plus important de toute tenue, quelle qu'elle soit. Et pour cette sortie spéciale, le duo avait assorti ses chaussures en portant des mules Zizi à brides ornées d'une boucle et à bouts pointus (395 $). SJP avait choisi la teinte vert d'eau tandis que Tabitha avait opté pour la version moutarde des mules métallisées.