Joaquin Phoenix fait un rare commentaire sur sa façon d'élever son fils, River, avec Rooney Mara

VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Une partie de pêche "choquante" à laquelle il aurait assisté, enfant, serait à l'origine de sa prise de conscience.

"Enfant, vos parents disent juste : « C'est du poisson », et on ne fait pas la différence entre du poisson et des brocolis. Et tout à coup, réaliser que cette chose qu'on a mangée était auparavant pleine de vie et est en train de lutter pour survivre", poursuit-il.

Joaquin et ses frères et sœurs ont décidé de changer leurs habitudes. "Mon frère, River, et ma sœur, Rain, ont dit : « Si on ne va pas manger ça, alors on ne devrait pas prendre leur lait, ou porter du cuir. » C'était il y a 43 ans", indique-t-il.

Le petit garçon de Joaquin et Rooney se prénomme ainsi en hommage au frère de Joaquin, River Phoenix, acteur célèbre mort à 23 ans en 1993.

Le mois dernier, Rooney évoquait le fait que la maternité avait changé sa vision de la vie, alors qu'elle soutenait une campagne pour l'environnement par l'organisation végan Farm Sanctuary.

L'actrice de Carol a écrit : "Élever notre petit River m'a ouverte à une toute nouvelle vie remplie d'espoir et de plus de détermination que jamais pour créer un monde meilleur et plus durable."