Le réalisateur des retrouvailles Friends révèle la bourde qui a failli gâcher un grand moment

Chaque moment compte quand on est entre amis.

Tandis que les fans de culture pop baignent dans la nostalgie et continuent de savourer chaque moment de l'épisode spécial Friends: The Reunion, son réalisateur, Ben Winston, dévoile de nouveaux détails sur la genèse du projet.

Dans une nouvelle interview avec The Sunday Times, Ben a exprimé son désir de voir les acteurs se réunir pour la première fois devant la caméra. Mais quand il est arrivé sur le plateau et a découvert les six caravanes côte à côte, il a failli paniquer.

"J'ai été désemparé", a-t-il confié. "L'intérêt de l'émission, c'était qu'ils ne se soient pas vus. Mais il était trop tard pour les déplacer."

Mais grâce à des années d'expérience à la production d'émissions de fin de soirée et de remises de prix, Ben a vite réagi et a trouvé un moyen d'arranger ça. Comme il l'a expliqué : "On a monté des tentes autour de chacune de leurs portes. Et je leur ai envoyé un texto à tous les six pour leur dire : « Écoutez, je sais que vous avez envie de vous voir mais je vous en supplie : s'il vous plaît, restez dans votre propre loge jusqu'à ce qu'on vous appelle sur le plateau. J'ai vraiment envie de capturer ce moment. »"