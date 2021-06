Lucía, la fille de 2 ans de Ricky Martin, n'est pas impressionnée par ses talents de chanteur

Sur le même sujet : Enrique Iglesias et Ricky Martin en tournée ensemble

N'attendez pas un duo entre Ricky Martin et sa fille de deux ans de sitôt, comme Pink et sa fille, Willow, ont pu le faire récemment.

Le chanteur de 49 ans interprète de "Shake Your Bon-Bon" est l'invité du Ellen DeGeneres Show lundi 7 juin, comme on peut le voir dans le teasing de l'émission. Au cours de l'interview, la présentatrice Ellen DeGeneres lui a posé des questions sur Lucía, que Ricky et son mari, Jwan Yosef, ont accueillie chez eux en décembre 2018.

"J'ai une petite fille qui a deux papas, et trois frères — elle a 2 ans — et elle le sait", a-t-il déclaré avec un large sourire. "Elle le sait bien. Elle ne claque pas encore des doigts, mais ça ne va pas tarder."

Ellen a demandé si c'était la petite princesse à la maison, et l'interprète de "She Bangs" a rapidement acquiescé. Ricky et Jwan sont aussi parents des jumeaux Valentino et Matteo, 12 ans, et de Renn, 19 mois.

"Elle dirige la maison", a poursuivi l'acteur de la saison 2 d'American Crime Story. "L'autre jour, elle adore Cocomelon, donc je chante Cocomelon avec elle. Et là, elle me fait : « Non, non, papa. Arrête. » Et je lui réponds : « Laisse-moi chanter, je veux chanter. » Et elle : « Non, non, papa. »"