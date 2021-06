Meghan Markle a accouché de sa fille avec le prince Harry : découvrez le prénom du bébé

Un mois plus tôt, Harry nous avait donné un rare aperçu de sa famille durant un passage dans l'émission The Late Late Show de son ami James Corden. À la question demandant à quoi ressemblait une journée typique, il avait répondu à James : "Ça dépend de la journée, si elle a été chargée ou non : on fait manger Archie, on lui donne son bain, on lui lit un livre, on le couche, on descend, Meg cuisine parfois à dîner, ou on commande à emporter, on monte à l'étage, on s'assied dans le lit, on allume la télé, on regarde un peu Jeopardy!, on regarde parfois Netflix."

Harry s'était aussi extasié sur "l'incroyable personnalité" d'Archie et avait révélé que le premier mot du bambin avait été crocodile. Il avait ajouté : "Il met déjà trois ou quatre mots bout à bout. Il chante déjà des chansons."

Bien que ce soit un heureux événement digne d'être célébré, Meghan et Harry ont eu leur part de moments difficiles depuis leur cérémonie de mariage magique en mai 2018.

Dans un témoignage dans le New York Times publié en novembre 2020, Meghan se confiait en toute sincérité sur "l'insoutenable chagrin" qu'elle avait enduré après avoir fait une fausse couche en juillet. "J'ai su, alors que je serrais mon premier-né dans mes bras, que j'étais en train de perdre mon deuxième."