Découvrez les photos de la tendre soirée en amoureux de Jennifer Lopez et Ben Affleck

La température monte entre Ben Affleck et Jennifer Lopez, et nous avons les photos qui prouvent que l'alchimie existe toujours entre eux deux.

Les anciens fiancés, qui avaient rompu en 2004 après que la presse avait fait ses choux gras de leur idylle, ont passé beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines, après avoir été d'abord repérés dans la maison de Jennifer à Los Angeles en avril. Cette nouvelle fait suite à la rupture de J.Lo avec Alex Rodriguez, avec qui elle a été longtemps fiancée, et survient des mois après la fin de la propre idylle de Ben avec sa co-vedette d'Eaux profondes Ana de Armas. Il semble désormais que leur histoire prenne à nouveau un tour plutôt sérieux : outre leur séjour ensemble dans le Montana en mai, les anciens amants ont récemment été vus passant une soirée romantique à West Hollywood, en Californie.

Tous deux ont été rejoints par le manager de J.Lo, Benny Madina, et la productrice de film Elaine Goldsmith-Thomas. Un témoin oculaire a dit du couple : "Ben avait le bras passé autour de Jennifer durant le dîner, et ils n'ont pas hésité à se montrer tendres l'un avec l'autre. Il avait bonne mine et semblait très heureux. Elle semblait également heureuse et n'arrêtait pas de venir se blottir contre lui."