Visitez la maison à 7,1 millions de dollars que Leonardo DiCaprio vient d’acheter à Jesse Tyler Ferguson

C'est ce qui s'appelle une belle fête des mères, en effet.

À la mi-mai, quelques jours après la fête des mères (qui a été célébrée le 9 mai aux États-Unis), Leonardo DiCaprio a déboursé la modique somme de 7,1 millions de dollars pour une demeure de style colonial espagnol de plus de 455 mètres carrés datant de 1928 qui avait précédemment appartenu à la star de Modern Family Jesse Tyler Ferguson et à son mari, Justin Mikita, d'après les documents immobiliers obtenus par E! News. Cette demeure était un cadeau pour la mère de l'acteur oscarisé, Irmelin Indenbirken, a rapporté le New York Post.

Ferguson et Mikita ont vendu la demeure pour 2,5 millions de plus que ce qu'ils avaient payé il y a sept ans, juste après leur mariage. Outre la star de télévision, d'autres célébrités telles que Gwen Stefani et Robert Pattinson ont aussi possédé cette propriété par le passé, rapporte le blog immobilier Dirt.

DiCaprio, qui a possédé bien des maisons somptueuses au fil des années, a payé plus de 100 000 dollars au-dessus du prix demandé pour cette maison, qui est localisée dans le quartier chic de Los Feliz, à Los Angeles. Avec une taxe foncière annuelle de plus de 60 000 dollars, la maison a été rénovée et la propriété est sécurisée, d'après l'annonce immobilière.